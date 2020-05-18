تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة لسان العصفور

المكوّنات

مكعبان من مرقة الدجاج المذابة في أربعة أكواب من الماء الفاتر.

قطعتان من صدر الدجاج المقطع إلى مربعات صغيرة.

نصف كوب من معكرونة لسان العصفور.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الجزر المبشور بشكل ناعم.

ربع كوب من البصل المفروم بشكل ناعم.

حبتان من الهيل.

ورقة من الغار.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نضع في وعاء الزبدة، ونذّوبها على درجة حرارة متوسطة.

نضيف إليها البصل، ونقلبه جيّداً، حتى يذبل.

نضيف المعكرونة، والجزر، ونخلط المكوّنات جيّداً، لمدة دقيقتين.

نضع فوق الخليط السابق قطع الدجاج، والهيل، وورق الغار، والكزبرة.

ننكّه الخليط بالملح، والفلفل، ونخلط المكوّنات مع بعضها جيّداً.

نسكب مرقة الدجاج بشكل تدريجي، ونترك المزيج حتى يصل لمرحلة الغليان.

نخفف من درجة الحرارة، ثمّ نغطي الوعاء، ونتركه لمدة نصف ساعة، حتى يستوي.

نقدم شوربة لسان العصفور وهي ساخنة.

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