تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللحم

المكونات

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.

رأس متوسط من البصل المفروم.

فصان من الثوم المطحون ناعم.

أوقية من اللحم البقري المقطع إلى مكبعات.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام الخشن.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

حبة من الفلفل الحلو الأخضر المفروم ناعم.

حبتان من البندورة الطازجة المبشورة.

أربع ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

ستة كؤوس من الماء النقي.

نصف كأس من الشوفان.

أربع ملاعق صغيرة من البقدونس الأخضر المفروم ناعماً.



طريقة التحضير

نضع البصل المفروم والزيت في قدر مجوف وسميك القاعدة، ثم نترك القدر على نار متوسطة، ونستمر بتقليب المكونات باستخدام ملعقة خشبية حتى يذبل البصل ويلين.

نضيف الثوم ونستمر بالتقليب.

نضيف قطع اللحم، وملح الطعام، والقرفة، والبهارات المشكلة، ونقلبهم جيداً لدقيقتين أو أكثر حتى تجف الدماء، ويتغير لون اللحم إلى البني الغامق.

نضيف صلصة الطماطم، والفلفل، والبندورة المقطعة إلى الخيط السابف ونقلبهم جيداً حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

نضيف كمية أربع كؤوس من الماء على القدر، ثم نغطي القدر بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة حتى تنضج بشكل كامل، ويصبح اللحم طرياً.

نضيف الشوفان، وكمية الماء المتبقية، ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق، حتى تتسبك الشوربة.

نختار طبقاً عميقاً، ثم نسكب فيه الشوربة، ونزينها بالبقدونس المفروم، ثم نقدمها ساخنة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم المشوية

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج المغربي