شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية سيولة الدم قد تنقذ الحالات الخطيرة لمرضى كورونا.. وأطباء يحذرون منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل أطباء بريطانيون بارزون إلى أنه يمكن تجنب جلطات الدم التي يمكن أن تكون مميتة، والتي يعاني منها مرضى فيروس كورونا Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة بفضل أدوية سيولة الدم. ووجد الأطباء أن الأدوية المسيلة للدم وفقا لتقرير موقع " dailystar" البريطانى، يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة مرضى الفيروس التاجي في اختراقة كبرى لعلاج الفيروس.

ويمكن تجنب جلطات الدم المميتة التي يعاني منها مرضى Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة بفضل أدوية ترقق الدم، وهذا الإنجاز - الذي تم بفضل عمليات الفحص باستخدام تقنية CAT المزدوجة ذات التقنية العالية - أثار الآمال في العثور على علاج فعال ضد الخطأ المميت.



سيولة الدم

ومن المقرر أن تقوم NHS England بإصدار توجيهات جديدة للمستشفيات بشأن ترقق الدم بعد الاكتشاف ، وفقًا لتقرير التلجراف، وهذا التوجيه يعني أنه يمكن إعطاء مرضى Covid المهمين الأدوية.

ويأتي ذلك بعد أن قام متخصصون في وحدة فشل الجهاز التنفسي الحادة في المستشفى، بفحص فحوص الرئة لأكثر من 150 مريضاً يعانون من أمراض خطيرة، وقال الدكتور بريجيش باتل ، استشاري العناية المركزة في مستشفى رويال برومبتون ، إن الاكتشاف لديه القدرة على "إنقاذ الكثير من الأرواح".

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وقال: "أعتقد أن أغلبية المرضى سينتهي بهم الأمر إلى جرعات علاجية كبيرة من عوامل ترقق الدم ونحن نتعلم المزيد عن هذا المرض، كما سيتم تتبع التجارب السريرية بشكل سريع كجزء من جهود الحكومة لإيجاد علاج أو لقاح للحشرة المميتة.

ولكن فى الوقت نفسه، حذر الأطباء من أنه يجب استخدام الأدوية المعروفة باسم مضادات التجلط "بالطريقة الصحيحة"، لتجنب التسبب في ضرر غير مقصود حيث أن ترقق الدم قد يكون مميتًا أيضًا.

ويعتقد الأطباء أن تخثر الدم يمكن أن يفسر لماذا تم تسجيل مستويات منخفضة من الأكسجين بانتظام ، في مرضى فيروس التاجية بدون ضيق في التنفس، ووفقا للأطباء فقالوا أن هذا التخثر داخل الأوعية هو تطور سيء لم نشهده من قبل مع العديد من الفيروسات الأخرى.

وهذا يفسر نوعًا ما الصورة السريرية غير العادية إلى حد ما التي يتم ملاحظتها مع أن الناس أصبحوا يعانون من نقص الأكسجين الشديد، ومنخفض جدًا في الأكسجين وليس في الحقيقة أنفاسًا خاصة.