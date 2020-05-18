شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشعة السينية على الصدر تتوقع شدة فيروس كورونا عند البالغين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون فى مسشتفى جبل سيناء في نيويورك، أن الأشعة السينية على الصدر التي يتم إجراؤها على البالغين ومتوسطى العمر المصابين بـ COVID-19 عند وصولهم إلى غرفة الطوارئ، ويمكن أن تساعد الأطباء على التنبؤ بمن هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض والحالات التى تحتاج أهزة تنفس صناعى شديدة.

وحددت الدراسة الأولى من نوعها المرضى الذين قد يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات وأجهزة التنفس استنادًا إلى شدة أنماط فيروسات التاجية في الرئتين التي تظهر في الأشعة السينية، باستخدام نظام تسجيل فريد، لتقييم الخطورة.



الأشعة السينية وتشخيص كورونا

هذه النتائج يمكن أن تساعد الأطباء على تحديد هؤلاء المرضى المعرضين لخطر الإصابة وفرزهم ومعالجتهم بشكل أسرع، وقال الفريق الطبى: "هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث في كيفية استخدام الأشعة السينية للصدر من غرفة الطوارئ للتنبؤ بمدى إصابة مرضى COVID-19 بالمرض. نحن نوضح مدى أهمية الأشعة السينية خلال هذا الوباء، لأنه من خلال تقييم المرض في مختلف أجزاء من الرئتين، يمكننا التنبؤ بالنتائج، والتى يمكن أن تساعد في تخصيص الموارد بشكل مناسب وتسريع العلاج في الحالات الأكثر شدة".

ولاحظ الفريق الطبى أن معظم المرضى يعانون من مرض في الفصوص السفلى فقط، بالإضافة إلى أن المرضى الذين يعانون من مناطق متعددة من المرض، أو مرض في الفصوص العلوية، يبدو أن حالهم أسوأ. لذا ابتكرنا طريقة لتقسيم الرئتين، وتسجيلها حسب شدة المرض، وربط ذلك بما حدث بالفعل للمرضى مع تقدم المرض.

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وتمكن الباحثون من الوصول إلى المعلومات بما في ذلك العرق والظروف الموجودة مسبقًا مثل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم وفيروس نقص المناعة البشرية والسمنة، وتم إجراء أشعة سينية لجميع المرضى في غرفة الطوارئ.

وركز المحققون على تصوير الصدر بالأشعة السينية لكل مريض لفحص أنماط الفيروس التاجي في رئتيهم، والنظر في العتامة البيضاء المرتبطة بـ COVID. وقسم الباحثون الأشعة السينية إلى ست مناطق (أعلى اليمين، أعلى اليسار، وسط اليمين، وسط اليسار، أسفل اليمين، وأسفل اليسار) وطوروا نظام تسجيل من صفر إلى ستة لقياس الشدة.

وكان الرجال أكثر عرضة من النساء للحصول على أعلى درجات الأشعة السينية للصدر، ومن المرجح أن يكون المرضى الذين يعانون من السمنة لهم نتائج عالية فى الأشعة السينية للصدر ويتطلبون دخول المستشفى.