شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي معرضون لمضاعفات COVID-19 الشديدة حال الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر حالات كورونا فى تسجيل عدد الحالات الإيجابية لـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم، ولا يميز هذا المرض على أساس العمر أو الجنس ولكن وفقًا للبيانات العالمية فإن المسنين في خطر أعلى من المضاعفات الشديدة والوفاة إذا أصيبوا بالعدوى. ويكون الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أيضا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة لـ COVID-19، لذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري أو لديك حالات مزمنة أخرى مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم فيجب عليك اتخاذ احتياطات إضافية، لأن فرص حدوث مضاعفات شديدة والوفاة أكثر شيوعًا في هذه المجموعة من المرضى، وهذا يرجع أساسا إلى انخفاض مناعة.

ومع ذلك نلاحظ أن مجموعة من المرضى الذين لم تتطرق إليهم الأبحاث من الفحص العلمي إلى حد ما هم أشخاص يعانون من التهاب المفاصل، وهى مشكلة صحية شائعة تتعلق بالعمر والمناعة.

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يرتبط التهاب المفاصل والحصانة بعلاقة وثيقةيرى الخبراء وفقا لموقع "thehealthsite" أن التهاب المفاصل قد لا يكون عامل خطر كبير مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية أو أمراض التمثيل الغذائي، ولكن بعد ذلك يعاني العديد من المرضى الأكبر سنًا من التهاب المفاصل.

ووفقا للتقرير فإن الألم والالتهاب المرتبطين بالتهاب المفاصل يمكن أن يحفز المناعة الذاتية، وبالتالى يمكن لجهازك المناعي أن يؤدي أيضًا إلى اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وقد يتسبب التهاب المفاصل الحاد في تلف الجسم من الداخل ، مما يسهل على أي فيروس غزو جسمك. يمكن أن يزيد التهاب المفاصل الروماتويدي من خطر الإصابة بـ COVID-19يمكن أن يسبب هذا الاضطراب التحرر من الجهاز المناعي، ولكن الخبراء منقسمون في رأيهم عندما يتعلق الأمر بفهم ما إذا كانت الأدوية المثبطة للمناعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ Covid-19، ولكنهم يتفقون جميعًا على أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج المناعة الذاتية والتهاب المفاصل الالتهابي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الالتهابات الفيروسية لدى المرضى. ويمكن أن يؤدي كبت المناعة إلى تكرار الفيروس دون عوائق. قد يسبب هذا مضاعفات شديدة.

وقد يوصي طبيبك بتعديل المناعة بدلاً من كبت المناعة فى حال التهاب المفاصل، ويمكن القيام بذلك عن طريق علاج الخلايا الجذعية، فهذا يتجاوز مسألة كبت المناعة. علاوة على ذلك فإنه يعزز المناعة ويساعد جسمك على محاربة جميع مسببات الأمراض والجراثيم الغازية بما في ذلك فيروس COVID-19.