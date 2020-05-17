حالتا وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل العراق، الأحد، 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 3404. وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 123. وأضافت أن عدد المتعافين وصل إلى بعد تسجيل 92 حالة شفاء جديدة.

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