كورونا في إسرائيل.. 16617 إصابة و272 وفاة

داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/5/17 11:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت إسرائيل، الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16617.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 272 حالة.
وأضافت أن 55 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و37 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
ولفتت إلى أن شفاء 12942 حالة من إجمالي عدد المصابين، فيما يخضع 44 للتنفس الصناعي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار.
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