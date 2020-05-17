الإمارات ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان وتدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار المزيد

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في هذا البلد.

وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيان، عن ترحيبها بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.

كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، دعوتها إلى وقف عاجل لإطلاق النار، مؤكدةً دعمها لنداء الرئيس الأفغاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس في هذا الصدد.

كما دعت الأطراف الأفغانية إلى تجنب التصعيد في هذه الظروف الدقيقة، وتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات تقف إلى جانب الحكومة والشعب الأفغاني وكافة الأصوات التي تطالب بالتهدئة في أفغانستان حقنا لدماء المدنيين الأبرياء.

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وأكد البيان أن استمرار التفجيرات والعمليات الإرهابية لن تؤدي إلا لقتل وترويع المدنيين الأبرياء والدمار وعدم الاستقرار في البلاد.





وفي وقت سابق الأحد، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، اتفاقا أنهى الجمود السياسي في البلد الذي انهكته الحرب على الإرهاب.

وذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني، أن غني ومنافسه عبد الله عبد الله وقعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر ما عرقل التقدم صوب السلام.

وكانت مباحثات جرت خلال الساعات القليلة الماضية لحسم بعض المناصب الرئيسية قبيل توقيع الاتفاق.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، في فبراير /شباط الماضي، فوز أشرف غني بولاية جديدة لكن خصمه عبدالله عبدالله رفض تلك النتائج.

وطعن عبد الله في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.