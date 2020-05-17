تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم المشوية

المقادير

6 حبة طماطم كبيرة

1 حبة فلفل أحمر حلو كبيرة

2 فلفل أخضر

2 عود بصل أخضر

1 رأس ثوم

1 حبة بصل متوسطة

1 حبة متوسطة جزر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ريحان

1 ملعقة صغيرة أوريجانو

1 ملعقة صغيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

4-5 كوب مرق

6 شرائح خبز توست

طريقة التحضير

1. نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية

2. نجهز صينية قصيرة الحافة، ونضع فيها قطعة من ورق الألمنيوم.

3. نقطع الطماطم إلى قطع متوسطة الحجم، وضعها في الصينية.

4. نقطع الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر والبصل الأخضر إلى قطع متوسطة الحجم، ونضعها مع الطماطم في الصينية.

5. نوزع فصوص الثوم "بقشرها" على الطماطم.

6. نقطع البصل إلى قطع متوسطة الحجم، وضعه مع الطماطم.

7. نوزع زيت الزيتون على الصينية.

8. نرش الريحان، الأوريجانو، الملح والفلفل فوق الصينية.

9. نضع الطماطم في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة، إلى أن تنضج الخضروات.

10. نحضر صينية قصيرة الحافة.

11. نقطع خبز التوست إلى مكعبات صغيرة، ونضعها في الصينية.

12. نضع مكعبات الخبز في الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون، ونقلبها عدة مرات.

13. في قدر عميق نضع الطماطم والخضروات، نضيف 2 كوب5 من المرق.

14. باستعمال مطحنة الطعام اليدوية نطحن الطماطم والخضروات إلى أن نحصل على شوربة طماطم ناعمة.

15. نضيف بقية المرق، وضعي الشوربة على نار متوسطة لتغلي لمدة 4 إلى 5 دقائق.

16. في طبق تقديم عميق نسكب الشوربة، ونقدمها مع مكعبات التوست.

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