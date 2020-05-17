القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 دجاجة كاملة زنة 2 كيلوجرام

30 جرام ثوم مفروم

800 جرام بصل مفروم

20 جرام كزبرة مجففة

20 جرام بقدونس طازج مفروم

30 جرام مسحوق الزنجبيل

20 جرام ملح

20 جرام فلفل أبيض

40 جرام سمن

1 جرام زعفران

قطعة من صبغة الطعام الصفراء (اختياري)

1 لتر مرقة الدجاج

الدفعة الثانية:

150 جرام شرائح ليمون محفوظة

100 جرام زيتون أخضر

100 جرام طماطم طازجة مقطعة طريقة التحضير 1. انقعي الدجاج لمدة ساعة بزيت الزيتون والبصل والكزبرة والبقدونس والزعفران والسمن والملح والفلفل ومسحوق الزنجبيل

2. اطهي الدجاج المتبل في طاجن (أو طبق فرن زجاجي / خزفي) لمدة 45 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية (مع الصبغة الصفراء) ومرق الدجاج

3. قدري كمية التوابل المطلوبة واضيفي الدفعة الثانية ثم واصلي عملية الطهي لمدة 10 دقائق أخرى ثم قدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان طريقة عمل بيتزا التوست لتناولها على السحور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.