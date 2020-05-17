تعرف على الفوائد الصحية الفستق للحامل ومرضى القلب

عرض الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الفستق الصحية لجسم الإنسان.



- فوائد الفستق :

الفستق وصحة القلب:

الفستق يقلل من نسبة الدهون في الجسم، ومعدل الكولسترول الذي يتراكم في الدم، ويوجد في الجسم بكميات مختلفة تعمل على حماية الإنسان من التعرض لأمراض القلب.

وذلك لأن هذه الدهون تتراكم في جدار الأوعية الدموية، وبالتالي تؤثر على نشاط القلب، وكذلك احتواء الفستق على المواد المضادة للأكسدة على تقليل هذه الترسبات، وتحويلها إلى فيتامينات يحتاج إليها الجسم.



الفستق وانقاص الوزن:

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الفستق بشكل منتظم يساعد في التخلص من الوزم الزائد، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من تناول الطعام، وبالتالي عدم الزيادة في الوزن.

كما لا يحتوي الفستق على سعرات حرارية عالية، ويعمل على زيادة معدل الكولسترول الصحي في الجسم، لهذا ينصح بتناوله لمن يبحث عن التخلص من الوزن الزائد.



زيادة القدرة الجنسية:

يعمل الفستق على زيادة القدرة الجنسية عند الذكور، وذلك إذا تم تناوله بانتظام فيتم تناول حوالي 3 حبات من الفستق كل يوم لزيادة القدرة على الانتصاب.



زيادة كفاءة المخ:

يعمل الفستق على تحسين أداء المخ، ويساعد في القيام بوظائفه الطبيعية لأنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب6، الذي بدوره يساعد على توصيل الأحماض الأمينية للمخ بشكل أفضل.

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تدخل العناصر الغذائية الموجودة في الفستق في تكوين وتركيب مادة المايلين التي توجد في المخ وتساعد على إرسال واستقبال والإشارات العصبية. كما أن الفستق يعمل على تقوية الذاكرة، ويحمي من الإصابة بالزهايمر.



أهمية الفستق للحامل:

الفستق من الأطعمة المفيدة للمرأة الحامل والجنين على السواء، وذلك لاحتواء الفستق على عدد كبير من المعادن والعناصر التي تحتاج إليها المرأة الحامل، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك الذي يحتاج إليه الجنين.

يقي الفستق المرأة من الإصابة بفقر الدم، وذلك لأنه يحتوي على معدن النحاس الذي يقوم بامتصاص الحديد من الجسم.

يخلص المرأة الحامل من الإصابة بالإمساك، وكذلك يساعد في تقليل فرصة الإصابة بالحساسية.

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