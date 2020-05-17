دراسة تؤكدد أن القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض

القاهرة - لايف ستايل
كشفت دراسة يابانية جديدة أن القطط تنقل عدوى الفيروس التاجي كورونا، فيما بينها ولكن بدون ظهور الأعراض عليها، حيث وجدت سهولة انتشار الفيروس التاجي كوفيد 19 بين القطط وبشكل سريع.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك تجربة بحثية تضمن وجود قط مصاب بالفيروس التاجي كورونا ووضعه مع قطط سليمة، وتلاحظ أن القطط السليمة مصابة بـ كورونا بعد 3 أيام، ولكن بدون ظهور أي أعراض على القطط.
وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه يجب المحافظة على صحة الحيوانات الأليفة وأخذ كل الاحتياطات الوقائية الفيروس التاجي كورونا مثل الأشخاص
وظهرت أول قطتين مصابتين في العالم بالفيروس التاجي كورونا بالولايات المتحدة في نيويورك، ولكن ليس هناك دليل واضح أن القطط تنقل عدوى فيروس كورونا إلى الإنسان.
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