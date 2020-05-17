أعراض انتبهي لها لأنها مؤشر لإصابتك بهشاشة العظام

القاهرة - لايف ستايل
تعد هشاشة العظام من الأمراض الأكثر شيوعا بين النساء وثمة أعراض عديدة لهشاشة العظام تغفليها الكثير من النساء إليك أبرزها وكيف تحمى نفسك من الإصابة .
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الهشاشة هى العمر والإصابة بالسمنة ويمكن حماية نفسك من الإصابة بالهشاشة عن طريق الحفاظ على وزنك حتى لا يزيد الضغط على المفاصل.
يمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال الحفاظ على وزن صحي والتحكم في مستويات السكر في الدم وممارسة التمرينات المعتدلة يوميًا
وتجنب الضغط على ركبتيك كثيرا.
وتعد أبرز مضاعفات هشاشة العظام هى آلام شديدة في المفاصل وتصلب شديد، بالإضافة إلى الاكتئاب واضطرابات النوم
ويمكن تشخيص هشاشة العظام من خلال الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات سوائل المفاصل أو اختبارات الدم
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دراسة تؤكد أن التغيرات البيئية ترتبط بهشاشة العظام
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