للوقاية من كورونا تعرف على 9 نصائح ترفع المناعة

تعد المناعة هى الجهاز الدفاعي الأول عن جسم الانسان ومن ثم يجب الاهتمام بها خاصة في ظل انتشار وباء كورونا فى مختلف بقاع العالم ، واكد العديد من العلماء ان المناعة القوية من اهم طرق الوقاية من فيروس كورونا.

عرض موقع "healthifyme" اهم 9 نصائح التى تساعد فى الحفاظ على المناعة بشكل يومي.

- الحرص على ممارسة تمرين مفيد بشكل مستمر

- تناول الكثير من الأطعمة المحتوية على البكتريا المفيدة مثل الزبادى

- تخلص من السموم الموجودة فى الجسم

- تجنب الإفراط في تناول الطعام

- خفض مشروبات التي تحتوي على الكافيين

- ضف ما يكفي من الألياف إلى النظام الغذائي في الصباح وتجنب الكربوهيدرات والدهون في الليل

- تناول المزيد من الخضار والفواكه والبروتين

- الحصول على قسط كاف من النوم

- شرب كمية كافية من الماء على عدة دفعات على مدار اليوم

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