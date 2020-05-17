للوقاية من كورونا تعرف على 9 نصائح ترفع المناعة

القاهرة - لايف ستايل
تعد المناعة هى الجهاز الدفاعي الأول عن جسم الانسان ومن ثم يجب الاهتمام بها خاصة في ظل انتشار وباء كورونا فى مختلف بقاع العالم ، واكد العديد من العلماء ان المناعة القوية من اهم طرق الوقاية من فيروس كورونا.
عرض موقع "healthifyme" اهم 9 نصائح التى تساعد فى الحفاظ على المناعة بشكل يومي.
- الحرص على ممارسة تمرين مفيد بشكل مستمر
- تناول الكثير من الأطعمة المحتوية على البكتريا المفيدة مثل الزبادى
- تخلص من السموم الموجودة فى الجسم
- تجنب الإفراط في تناول الطعام
- خفض مشروبات التي تحتوي على الكافيين
- ضف ما يكفي من الألياف إلى النظام الغذائي في الصباح وتجنب الكربوهيدرات والدهون في الليل
- تناول المزيد من الخضار والفواكه والبروتين
- الحصول على قسط كاف من النوم
- شرب كمية كافية من الماء على عدة دفعات على مدار اليوم
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