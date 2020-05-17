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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدلات الطلاق في الإمارات بنسبة 35% والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
صورة أرشيفية
كشف تقرير إحصائي أعده مركز دبي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي حول معدلات الطلاق والزواج في إمارة دبي على مدار أربع سنوات عن انخفاض معدل الطلاق في دبي بنسبة 35% ما بين 2016 و2019.
ولفت التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن "معدل الطلاق لكل ألف بين الإماراتيين انخفض من 3.76 في عام 2016 إلى 2.44 في عام 2019، بنسبة 35,5%".
واحتسب التقرير كافة حالات الطلاق والزواج للإماراتيين المسجلة لدى محاكم دبي بغض النظر على المنطقة التي ينتمي إليها السكان.
وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن هناك عددا من الطرق لاحتساب معدلات الزواج والطلاق ترتكز على عوامل مختلفة وتتفاوت استخداماتها، مبيناً أن الاتجاه الذي كان سائداً في قياس هذه المعدلات ارتكز إلى مقارنة المعدلات السنوية لمعاملات الزواج ومعاملات الطلاق وهو يقيس الفارق بينهما ما لا يعطي أي انطباع واضح عن واقع الطلاق نسبة لعدد السكان وللسكان المتزوجين.
وتابع : "نلاحظ أن المعدلات في دبي تتناسب مع المتوسط العالمي في هذا المجال، ويمكننا بناء على ذلك واستناداً إلى دراسات أكثر تعمقاً لبحث الأسباب وضع خطط تطويرية لتعزيز الاستقرار والتماسك الأسري وخطط توعية في المقابل لتحسين وزيادة نسبة الزواج".
وبالتزامن مع ذلك انخفضت معدلات الزواج أيضا بنسبة 17%، وهذا ما اعتبره بن حريز أمر "يجب أن يُأخذ بجدية"، لأننا الإمارات "دولة فتية ولديها نسبة كبيرة من الشباب في سن الزواج".
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