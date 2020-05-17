ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 560

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوفالأحد 2020/5/17 08:18 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت فلسطين، الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 560.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل الذي أعلنت عن إصابته مساء السبت، فيما انضمت طولكرم للمحافظات الخالية من الإصابات بعد شفاء آخر حالة فيها.
وأضافت الكيلة أن من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب.
وأوضحت أن عدد حالات الشفاء بلغ 452، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.
وقالت الكيلة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 103 حالات، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، و30 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم.
ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية جمهور المواطنين مجدداً إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاختلاط، إضافة إلى التزام العمال بالحجر المنزلي.
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