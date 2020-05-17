سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع.



وأبقى البنك المركزي المصري الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات تراجع حاد في النمو نتيجة أزمة فيروس كورونا وزيادة مفاجئة في التضخم.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني خلال اجتماع مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء إن تاريخ عودة السياحة الخارجية لن يتحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" ومدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة، مؤكدا أن القرار يجب دراسته بالتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وسجلت مصر 20 حالة وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" أمس السبت، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 11719 حالة، من بينها 612 حالة وفاة، و3526 تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، منها 2950 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

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ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، سيحفز تمويل صندوق النقد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وقالت الوكالة إن القرض الذي تلقته مصر الأسبوع الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن أداة التمويل السريع سيساهم في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد مع عودة تدفق الأموال التي توقفت مع انتشار "كوفيد-19".

السعر الأكثر تداولا للدولار

وهيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر، وتكرر السعر لدى بنوك، أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية والكويت الوطنى، والتجاري الدولي وعودة والاستثمار العربي والمشرق والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر.

بينما سجل سعر الدولار في بنك الأسكندرية 15.69 جنيه للبيع وللشراء 15.79، وهو نفس السعر المسجل في المصرف المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

بينما سجل أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

سعر اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو إلى16.91 جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 18.97جنيه للشراء و19.31 جنيه لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحول أسعار العملات العربية فقد سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.290 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.47 جنيه للشراء، و 51.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.