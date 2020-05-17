طريقه عمل عصير بلح بالشيكولاته

يحتوى البلح على قدر كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تجعله قادرا على تعويض جسم الصائم كل مافقده من عناصر غذائية طوال اليوم خاصة اذا تم تناوله بجانب مشروب مفيد كالماء أو اللبن. ونقدم لكم طريقة عمل عصير بلح بالشيكولاتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة. مقادير بلح بالشوكولاتة لبن تمر مقطع شوكولاتة كريمة البندق Advertisements صوص كراميل طريقة عمل عصير بلح بالشوكولاتة * ضعي بلح مع اللبن وشوكولاتة في الخلاط واخفقيهم جيداوتزين بالكراميل ثم يصب في الاكواب قد يهمك ايضا: تعرف على فائدة إضافة الشوكولاتة للقهوة بعد صيام ساعات طويلة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الشوكولاتة بالكرز

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