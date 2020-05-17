شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء ترتكبها قد تجعل الكمامة سببا للضرر وليس للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها بشكل صحيح لتكون آمنة تمامًا ضمن طرق مكافحة فيروس كورونا، وهناك بعض البروتوكولات التي يجب عليك اتباعها عند ارتداء أقنعة الوجه، وقد تكون جائحة COVID-19 موجودة لفترة طويلة، حيث تبحث حكومات العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم الآن عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، من خلال تخفيف القيود الصارمة التي تم وضعها لاحتواء انتشار هذا المرض شديد العدوى.

لكن وفقا للموقع الطبى " thehealthsite"، فإن هذا لا يعني أننا هزمنا الفيروس، فالخطر لا يزال هناك، و لا يزال عليك اتباع جميع احتياطات السلامة والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

من ضمن إجراءات الوقاية، سيتعين عليك ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وبالطبع ، فإن غسل اليدين بشكل متكرر والابتعاد عن التجمعات والمناطق عالية المخاطر يجب أن يكون له الأولوية دائمًا الآن.

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ولكن هناك شيء واحد يرتكبه معظم الأشخاص عن غير قصد عندما يتعلق الأمر بارتداء أقنعة الوجه، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها بشكل صحيح لتكون آمنًا تمامًا وهناك بعض البروتوكولات التي يجب عليك اتباعها عند ارتداء أقنعة الوجه.



تجنب ارتداء نفس القناع لليوم كله تجنب ارتداء نفس القناع لليوم كله ينطبق هذا على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخروج طوال اليوم تقريبًا، فإذا كنت في الخارج ، فمن الواضح أنك بحاجة إلى ارتداء قناع هذه الأيام، فمن الناحية المثالية ، يجب ألا ترتدي القناع نفسه لأكثر من ساعتين، فبعد هذه الفترة الزمنية ، تحتاج إلى تغييره أو تطهير، وذلك لأن الفيروسات يمكن أن تتراكم عليه وقد تتنفسه. تأكد من أنه يناسبك بشكل صحيحمجرد ارتداء القناع لن يحميك من COVID-19، فعليك أن ترتديه بشكل صحيح، وإلى جانب ذلك ، لا تأتي جميع الأقنعة بنفس الحجم. يرتدي الكثير من الأشخاص أقنعة مناسبة ولكنها قد تكون تحت أنفهم، فيما قد يرتديها البعض بطريقة توضع فوق فمهم، و بهذه الطريقة ، سينتشر الفيروس إذا كنت مصابًا وعطس أو سعال في الأماكن العامة تأكد من أنه يناسبك بشكل صحيحمجرد ارتداء القناع لن يحميك من COVID-19، فعليك أن ترتديه بشكل صحيح، وإلى جانب ذلك ، لا تأتي جميع الأقنعة بنفس الحجم. يرتدي الكثير من الأشخاص أقنعة مناسبة ولكنها قد تكون تحت أنفهم، فيما قد يرتديها البعض بطريقة توضع فوق فمهم، و بهذه الطريقة ، سينتشر الفيروس إذا كنت مصابًا وعطس أو سعال في الأماكن العامة

الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند ارتداء قناع الوجه: لا تلمس القناع بأيدي متسخةيعمل قناع الوجه على الحماية من الفيروسات، ولكن إذا قمت بتلويثها بأيدي متسخة ، فأنت تعرض نفسك للخطر من الفيروس الذي تحاول حماية نفسك منه، لذا ، يجب عليك تنظيف يديك جيدًا قبل لمس القناع. لتكون أكثر أمانًا ، اغسل وجهك ويديك بالصابون والماء قبل أن تأخذ قناعك وتضعه على وجهك.





لا تستخدم المواد الكيميائية لتطهير قناعكيمكن للمواد الكيميائية إتلاف القناع الوجه، فمن الأفضل عدم استخدام أي مواد كيميائية لتطهير قناعك، وبدلاً من ذلك ، استخدم فقط رذاذ الكحول عليه.

سيقتل هذا جميع البكتيريا والفيروسات التي ربما تكون قد تعلقت بقناعك، واحتفظ بها في حقيبة أو مكان نظيف على الفور، ولكن هذه الطريقة للأقنعة ذات العلامات التجارية مثل N95. إذا كنت تستخدم قناعًا من القماش محلي الصنع ، فأنت بحاجة إلى غسله بالماء الساخن والمنظفات المنتظمة، ثم جففه جيدًا واحتفظ به في مكان آمن.





تأكد من ارتدائه بالطريقة الصحيحةتأتي جميع الأقنعة بجزء أمامى وجزء خلفى، عادة ما يكون الجانب الأمامي محكمًا ، والجزء الخلفي به نسيج قابل للتنفس، وهذا يسمح بترشيح أفضل، لذا ، تحقق من القناع الخاص بك بشكل صحيح قبل ارتدائه.