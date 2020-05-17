شكرا لقرائتكم خبر عن غريب كالجحيم.. كيف استمرت أعراض كورونا لدى المرضى لشهور طويلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في منتصف مارس ، أصيب بول جارنر أستاذ الامراض المعدية ببريطانيا بسعال خفيف خلال مكالمة أجراها عبر تطبيق زووم مع ديفيد نابارو ، المبعوث البريطاني الخاص للوباء، لمناقشة تأثيرات كورونا مما دفع المبعوث البريطانى لنصحه بعزل نفسه فى المنزل والراحة التامة خوفا من أن يكون مصاب بفيروس كورونا ، بعد أيام ، وجد جارنر نفسه يحارب عدوى مستعرة.. يقول: "كانت الأعراض غريبة كالجحيم". تضمنت فقدان الرائحة ، الثقل ، التوعك ، ضيق الصدر . في مرحلة ما اعتقد غارنر أنه على وشك الموت.

وأكد التقرير الذى نشرته الجارديان أن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس يسبب مجموعة من الأعراض أكبر بكثير مما كان يُشار إليها من قبل ، وأن آثاره يمكن أن تطول بشكل مؤلم، ففى حالة غارنر استمرت الأعراض لأكثر من سبعة أسابيع، حيث يقول أستاذ الأمراض المعدية ، إن تجربته مع Covid-19 كانت تعرض أعراضًا جديدة ومقلقة كل يوم .



عراض كوروناالتى استمرت شهور عند مريض

وأشار إلى أنه كان يشعر بثقل فى رأسه ، واضطراب في المعدة ، وطنين ، وضيق في التنفس ، ودوخة ، والتهاب المفاصل في اليدين.

في كل مرة أعتقد جارنر أنه يتحسن ، كان المرض يعود مرة أخرى.

وفقًا لأحدث الأبحاث ، يعاني حوالي واحد من كل 20 مريضًا في كوفيد من أعراض متقطعة طويلة الأمد.

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ويقدر البروفيسور تيم سبيكتور ، من كلية كينجز كوليدج في لندن ، أن عددًا صغيرًا ولكنه مهم من الناس يعانون من تأثيرات طويلة الأمد للفيروس .



استمرت الأعراض شهور

سبيكتور هو رئيس مجموعة الأبحاث في King'S College London التي طورت تطبيق Covid-19 tracker. وهذا يسمح لأي شخص يشتبه في إصابته بالمرض بإدخال أعراضه يوميًا ؛ ويستخدمه حاليا حوالي 3 إلى 4 ملايين شخص ، معظمهم من البريطانيين والأمريكيين.

ويقدر سبيكتور أن حوالي 200.000 ممن يستخدمون التطبيق بلغوا عن أعراض استمرت طوال فترة الدراسة ، وهي ستة أسابيع، موضحا أنه حتى الآن لا تقوم الحكومة البريطانية بجمع معلومات عن هؤلاء الذين يعانون من أعراض "معتدلة" ظاهريًا ولكن غالبًا ما تكون أعراضًا موهنة - وهي مجموعة أكبر من تلك الموجودة في الرعاية المركزة ، يقول سبيكتور: هناك جانب آخر كامل للفيروس لم يحظَ بالاهتمام بسبب فكرة أنه" إذا لم تكن ميتًا فأنت بخير. "

التفسيرات العلمية لما يحدث لا تزال في مرحلة مبكرة، حيث تقول لين تورنر ستوكس ، أستاذة الطب التأهيلي في كينجز كوليدج King's College ، أن مرض كوفيد "مرض متعدد الأنظمة" ، يمكن أن يؤثر على أي عضو فو الجسم ، لافتة إلى أنه قد يسبب مشاكل الأوعية الدموية الدقيقة والجلطات ، وقد تتأثر الرئتين والدماغ والجلد والكلى والجهاز العصبي.، ويمكن أن تكون الأعراض العصبية خفيفة (الصداع) أو شديدة (الارتباك ، الهذيان ، الغيبوبة).

ويتعاون الباحثون الآن عبر الحدود، فى فحص أحدث البيانات من الدول الأوروبية قبل المملكة المتحدة من حيث الوباء ، مثل إيطاليا وإسبانيا ، وكذلك الصين حيث يسعون إلى تحديد الدعم الذي قد يحتاجه المرضى الحادون والمزمنون ، حيث يطرح كوفيد تحديات مماثلة لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .