شكرا لقرائتكم خبر عن اطمني على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب منظار الرحم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظار الرحم من الفحوصات الطبية التي قد يطلبها الطبيب إذا كنتِ تعانين من دورة شهرية غزيرة وتقلصات شديدة، أو يحتاج طبيبك إلى معرفة المزيد عن صحتك الإنجابية، فقد يوصي بإجراء منظار الرحم، الذى يفحص الرحم وعنق الرحم وما الذى يسبب المشاكل لديك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء منظار الرحم، وفقاً لموقع "webmd".



منظار الرحم

أسباب إجراء منظار الرحم

منظار الرحم هو أنبوب رفيع مع ضوء في النهاية يتمكن من رؤية عنق الرحم وداخل الرحم، وإذا وجد أي شيء غير طبيعي، فيمكنه أخذ عينة للاختبار.

ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا لمنظار الرحم دورة شهرية أطول أو أثقل من المعتاد، أو نزيف بين الدورة الشهرية.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا المنظار في الحالات التالية:

-نتائج اختبار عنق الرحم غير طبيعية.

- النزيف بعد انقطاع الطمث.

-هناك أورام ليفية أو ندبات في الرحم.

-عانيت من أكثر من إجهاض أو مشاكل في الحمل.

-يحتاج طبيبك إلى عينة نسيج صغيرة (خزعة) من بطانة الرحم.

-لديك إجراء تعقيم كشكل دائم من أشكال تحديد النسل.

- خروج اللولب من مكانه.

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هل هناك أي مخاطر من منظار الرحم؟

في معظم الأحيان يكون آمنا ولكن تمامًا مثل أي إجراء طبي، يمكن أن يكون لديك بعض الآثار الجانبية من تنظير الرحم، بما في ذلك:

-مشاكل التخدير

-عدوى

-تمزق أو تلف عنق الرحم ، على الرغم من أنه نادر الحدوث

-مشاكل في الغازات أو السوائل من الرحم

-تلف الأعضاء المجاورة مثل المثانة أو الأمعاء أو المبيضين

-مرض التهاب الحوض

إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى أو ألم البطن الشديد أو النزيف الشديد بعد العملية، فاتصلي بطبيبك على الفور أو اذهبي إلى الطوارئ بالمستشفى .