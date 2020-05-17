شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. النوم والاسترخاء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للنوم الصحى فوائد عديدة على صحة الجسم والجهاز المناعى حيث إنه يعمل على تقوية المناعة ومحاربة الفيروسات والعدوى، كما أنه يساعد على تنشيط الذاكرة وتجديد النشاط والطاقة.

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وفى سلسلة فيديوهات 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا في رمضان، ينصح بالنوم الصحى لمدة لا تقل على 8 ساعات في اليوم مع الاسترخاء وهدوء الأعصاب وتجنب السهر.