30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. النوم والاسترخاء "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للنوم الصحى فوائد عديدة على صحة الجسم والجهاز المناعى حيث إنه يعمل على تقوية المناعة ومحاربة الفيروسات والعدوى، كما أنه يساعد على تنشيط الذاكرة وتجديد النشاط والطاقة.
وفى سلسلة فيديوهات 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا في رمضان، ينصح بالنوم الصحى لمدة لا تقل على 8 ساعات في اليوم مع الاسترخاء وهدوء الأعصاب وتجنب السهر.
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