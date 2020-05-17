شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مؤشرات بدم المصابين بكورونا تتنبئ بالتعرض لخطر الوفاة قبل 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مجموعة من العلماء طريقة للتنبؤ بدقة بخطر وفاة المريض من فيروس كورونا، ووضع مؤلفو الدراسة نموذجًا ينظر في 3 أدلة أو علامات بيولوجية في دم مرضى كورونا تشير إلى ما إذا كانت حالة المريض قد تصبح شديدة بشكل خطير قبل أكثر من 10 أيام، من حدوث أي مضاعفات وبدقة 90٪ على الأقل.





ووفقاً لموقع إنسايدر فهذه الطريقة التي ابتكرها مؤلفو دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Machine Intelligence يمكن قياسها بقطرة دم من مريض كورونا.

وكتب المؤلفون أن هذه الأدلة الثلاثة يمكن أن "تلعب دورًا حاسمًا في التمييز بين الغالبية العظمى من الحالات التي تتطلب عناية طبية فورية، مضيفين أن نموذجهم "يوفر اختبارًا سريريًا بسيطًا وبديهيًا لتحديد خطر الإصابة بدقة وسرعة الموت."

3 مؤشرات بالدم تشير إلى خطر أعلى للوفاة بكورونا

في ووهان بالصين، تظهر الأبحاث أن 14٪ -19٪ من المرضى المصابين أصيبوا بمضاعفات شديدة، ومن بين تلك الحالات الحرجة، كان معدل الوفيات أعلى من 60٪.

لتحديد القواسم المشتركة بين هذه الحالات الشديدة، قام الباحثون بتحليل عينات الدم المأخوذة مرارًا وتكرارًا من 485 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفى تونجي في ووهان بالصين ، بين 10 يناير و 18 فبراير، وهؤلاء المرضى نجوا أو ماتوا، ثم استخدموا خوارزميات التعلم الآلي للبحث عن الأنماط البيولوجية.

وجدت النتائج أن المؤشرات التالية يمكن أن تتوقع ما إذا كان المريض أكثر عرضة للوفاة من المصابين الآخرين:

1- مستويات عالية من إنزيم نازعة هيدروجين اللاكتاك (LDH)، يرتبط هذا بتلف الرئة ونوع انهيار الأنسجة الذي يحدث أثناء الالتهاب الرئوي.

2-قلة الليمفاويات Lymphopenia، أو انخفاض مستويات الخلايا الليمفاوية - خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد مسببات الأمراض والفيروسات.

3- زيادة البروتينات المتفاعلة C عالية الحساسية، أو hs-CRP للاختصار، هذا يشير إلى التهاب في الرئتين.

Advertisements

باستخدام هذه المؤشرات ، يمكن لنموذج الكمبيوتر التنبؤ بما سيحدث لمرضى المستشفى قبل 10 أيام من نتائجهم السريرية.

وكتب الباحثون في الدراسة "يمكن جمع الأدلة الرئيسية الثلاث بسهولة في أي مستشفى، كما يمكن أن يساعد هذا النموذج البسيط في تحديد المرضى ذوى الأولوية بسرعة، خاصة أثناء الوباء عندما يتعين تخصيص موارد رعاية صحية محدودة."

"درجة الخطر" لفيروس كورونا

اتبعت دراسة أخرى نُشرت هذا الأسبوع نهجًا مشابهًا، حيث حددت 10 مؤشرات حيوية يمكن أن تساعد الأطباء في تقييم مستويات الخطر للمرضى.

اقترح هذا البحث، الذي نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية يوم الثلاثاء، استخدام هذه العلامات لتحديد احتمالية إصابة مريض كورونا في المستشفى بأمراض خطيرة - يتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة أو وضعه على جهاز التنفس الصناعي أو يموت .

قام الباحثون بفحص السجلات الطبية بأثر رجعي من 1590 مريضًا تم علاجهم في 575 مستشفى في جميع أنحاء الصين بين 21 نوفمبر 2019 و 31 يناير.

يتداخل اثنان من تلك المؤشرات الحيوية مع تلك المقترحة في الدراسة الأولى: مستويات عالية من LDH ونسبة أقل من الخلايا الليمفاوية.

وتتضمن المؤشرات الثمانية الأخرى التي تشير إلى المخاطر تاريخًا من السرطان، وعددًا كبيرًا من الحالات المرضية الموجودة مسبقًا، وكبر السن ، وضيق التنفس ، وسعال الدم، وفقدان الوعي، والأشعة السينية غير الطبيعية في الصدر، ومستويات عالية من البيليروبين (مادة في الدم بكميات مرتفعة، تشير إلى تلف الكبد).

استخدم الباحثون تلك المؤشرات العشرة لتطوير "آلة حاسبة" لمخاطر الفيروس عبر الإنترنت يمكن أن تساعد في التنبؤ بأي مرضى كورونا في المستشفى سيصابون بأمراض خطيرة.

وكتب مؤلفو الدراسة أن أداة التنبؤ هذه يمكن أن تمكن الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية من تحسين موارد المستشفيات.

وقالوا "إذا كانت المخاطر المقدرة للمريض من المرض الحرج منخفضة، قد يختار الطبيب المراقبة، في حين أن التقديرات عالية المخاطر قد تدعم القبول في وحدة العناية المركزة".