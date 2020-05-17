مشروبات بالليمون والزنجبيل لتخسيس الوزن.. وخلطات بالفيديو

إذا كنت تريدين فقدان الوزن، عليك أن تعلمي أنه يجب عليك تغيير عاداتك: تحسين نظامك الغذائي وتبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً واستكمال النظام الغذائي ببعض المناقيع والعصائر والفواكه التي تحرق الدهون وأيضاً النباتات الطبية. سنبيّن لك اليوم 5 طرق تساعدك على فقدان الوزن باستخدام الليمون والزنجبيل.





1- الماء الفاتر مع الليمون في الصباح

شرب الماء الدافئ مع الليمون في الصباح مفيد للصحة كثيراً. وهو ممتاز لإزالة السموم من الجسم والحصول على فيتامين C ومضادات الأكسدة وحرق الدهون. وتناول هذا العصير بانتظام يزيد بشكل تدريجي حرارة الجسم من خلال تفعيل توليد الحرارة لحرق الدهون في الجسم.

ويخفّف هذا المشروب أيضاً آلام المعدة والالتهابات والإمساك.

2- عصير الليمون والفلفل الحار وشراب القيقب

هل سبق أن سمعت بهذا العلاج البسيط ولكن الفعّال لحرق الدهون؟ فهو نظام لتنظيف الجسم أساسه هذا المشروب المبهر بعض الشيء والذي يسرّع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون. من الجيد اتباع هذا النظام الغذائي لمدة عشرة أيام. ويجب شرب ثلاثة أكواب يومياً من هذا العلاج، على الإفطار وقبل الغذاء وقبل العشاء. أول شيء يجب فعله هو عصر الليمون ثم غليه ثم إضافة حفنة من الفلفل الحار وملعقة كبيرة من شراب القيقب. أخيراً، أضيفي ثلاثة أكواب من الماء واتركيه. هذا المشروب هو ما ستأخذينه طوال النهار، فهو مفيد لك ويساعد على إنقاص الوزن.

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3- شايالليمون والنعناع والجريب فروت

من السهل جداً تحضير هذا الشاي وهو فعّال أيضاً. ويمكنك تناوله مرتين في اليوم. اعصري نصف حبة ليمون وحبة جريب فروت. ثم إخلطيهما وصبي المزيج في إبريق الشاي مع كوب من الماء الساخن. أضيفي شريحة من الليمون وورقتين من أوراق النعناع وسخني المزيج. حين يصل إلى درجة الغليان خففي النار واتركيه يرتاح. يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من العسل.

4- شراب الزنجبيل. والليمون

هذا الشراب تقليدي في الأنظمة الغذائية للتنحيف. وهو يساعد على حرق الدهون وتحسين الهضم ومنع احتباس المياه والإلتهاب. يمكن مثلاً عصر حبتين من الليمون ثم غليهما مع جذر الزنجبيل المقطّع. حين يصل المزيج إلى درجة الغليان خفّفي النار وأضيفي لتر من الماء وقطعتين من الليمون. اشربي المزيج قبل الوجبات الرئيسيّة في اليوم. وهو فعّال جداً لفقدان الوزن ولكن تذكّري أنه من المهم اتباع نظام غذائي جيد.

5- الشاي الأخضر والزنجبيل.

هذا المنقوع غنيّ بمضادات الأكسدة ويعطيك النشاط. ولا شك أنك تعرفين فوائد الشاي الأخضر لفقدان الوزن. ومن المعروف أنه ممتاز لحرق الدهون ويساعد على منع تراكمها، وأيضاً لتخفيف الكولسترول وتحسين الهضم. وبخلطه مع جذر الزنجبيل، يصبح علاجاً رائعاً للصحة والرشاقة.