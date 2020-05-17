البحرين تسجل 183 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 12 حالة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/5/17 06:10 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/17 06:10 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت البحرين، الأحد، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 6930 حالة. وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان لها أن الإصابات الجديدة تضمنت 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة، لافتة إلى شفاء 12 حالة.

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