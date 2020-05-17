السعودية تسجل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 54752.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 312.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 25722، بعد تسجيل 2056 حالة شفاء جديدة.