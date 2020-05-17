سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 17 مايو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في السوق الرسمية، والسوق الموازية (السوداء) عند أسعار أمس السبت دون تغيير.



وسجل سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني 55.30 جنيه للشراء و55.29 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 133 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

ويوم 14 أبريل/ نيسان الماضي، وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه في السوق الموازي، حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً.

وأعلن إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مالياً لبلاده يبلغ 460 مليون يورو.

كما أعلنت السلطات في السودان قبل أيام، أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أصدر حزمة من القرارات لإصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.

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وشملت تلك القرارات إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

وقفز معدل التضخم في السودان مسجلا نحو 98.81 % خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنحو 81.64 % في مارس/آذار الماضي، بارتفاع قدره 17.17%، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السوداني، أمس السبت.

ومنذ انفصال الجنوب عام 2011 يعاني السودان من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم السلع الاستراتيجية الذي يكلف الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية السوداني، الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.



سعر اليورو والإسترليني



وسجل سعر اليورو 59.77 جنيه للشراء و60.3 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.44 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد استقر الريال السعودي عند 14.72 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي مسجلا 15.06 جنيه، وارتفع أيضا الدينار الكويتي مسجلا 178.91 جنيه مقابل 176.79 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.