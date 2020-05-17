شكرا لقرائتكم خبر عن «معا نستمر» مبادرة تدعم المؤسسات لتطبيق برامج استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت رسميا منصة «معا نستمر» كأول بوابة رقمية مجانية حول العالم باللغة العربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر والوطن العربي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID 19».

وتأتي المنصة ضمن مبادرة «معا نستمر» التي أطلقها الخبير الدولي في استمرارية الأعمال والحد من مخاطر الكوارث أحمد رياض، وتهدف لتقديم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استمرارية الأعمال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتستند المبادرة على معالجة الآثار المحتملة لتداعيات كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات عديدة، من بينها احتمالية الإغلاق، وتعثر دفع الأجور.

قال أحمد رياض، مؤسس المبادرة، إن المنصة تتماشى مع أهداف استراتيجية التواصل الخاصة بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي من أهم أهدافها العمل على توفير التوجيه والأدوات اللازمة لتنفيذ استمرارية الأعمال داخل المصانع والشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة القدرة على الصمود في هذه الشركات.

وأضاف رياض، أن المبادرة تعتمد على توفير إدارة جيدة للمخاطر لتحسين مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على الصمود في وجهة التحديات والمخاطر المختلفة، بالإضافة إلى توفير خطط استرشادية لتأسيس هيكل للاستجابة للحوادث والطوارئ وخطط وإجراءات واضحة لضمان استمرارية الأعمال.

«مبادرة (معا نستمر) تستهدف تقديم المساعدة لجميع المؤسسات والكيانات التي تتطلع إلى تطبيق برامج استمرارية الأعمال من أجل ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية بشكل صحي وسليم، كذلك موجهة لمجتمع الأعمال العربي، المؤسسات والجهات المختلفة لتعزيز القدرة على الصمود لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد».

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