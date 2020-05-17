أطعمة تساعد على زيادة طول طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - رغم اعتماد طول الجسم على الجينات، إلا أن العناصر الغذائية تلعب دوراً في نمو وتطور وقوة العظام والمفاصل لدى الأطفال خاصة في بداية أعمارهم، وبالتالي تساعد على ضبط الطول بشكل مناسب. الدكتور خالدي يوسف خبير التغذية يقدم بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة الطول عند الأطفال: يحتوي الحليب على الكالسيوم والفسفور والماغنسيوم، كما يعتبر مصدراً غنياً بالبروتين (كوب حليب= 8 جرامات بروتين)، ويوصي الخبراء بأن حليب الأبقار يساعد على نمو الأطفال وبناء عضلاتهم.

البيض والفاصوليا

يتميز البيض باحتوائه على كمية وفيرة من البروتين الذي يساهم في دعم نمو العظام، وفيتامين د الذي يزيد من فرص امتصاص الكالسيوم بالجسم، ومن ثم تطور العضلات والمفاصل والعظام بشكل سليم. تحتوي الفاصوليا البيضاء على العديد من العناصر الغذائية، خاصة البروتين الذي يزيد معدلات ما يسمى «عامل النمو شبيه الأنسولين 1»، والذي يعتبر هرموناً مهماً في دعم تطور الطفل، إلى جانب الحديد وفيتامين B، ما يقي من الإصابة بالأنيميا التي تؤخر نمو الصغار.

الدجاج

يتميز الدجاج باعتباره مصدراً غنياً بالبروتين وفيتامين B12. فضلاً عن الحمض الأميني التورين الذي يعزز تكوين ونمو العظام، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين B6 وغيره. يعد اللوز واحداً من المكسرات المليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لزيادة الطول والنمو بشكل سليم، ومن بينها الدهون الصحية والألياف والمنجنيز والماغنسيوم وفيتامين E.

الخضروات

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس والكرنب وغيرها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، على رأسها فيتامين K الذي يزيد كثافة العظام ويدعم نموها وطولها بشكل سليم، إلى جانب فيتامين سي والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم. يساعد الزبادي على زيادة الطول عند الأطفال ودعم نموهم وتطورهم، وذلك لاحتوائه على البروتين، ودوره في تحسين عمل الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بالالتهابات المسببة للأمراض الخطيرة.

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البطاطا الحلوة

تلعب البطاطا الحلوة دوراً في تعزيز الطول عند الصغار، حيث تحتوي على فيتامين A الذي يحسن صحة العظام، فضلاً عن الألياف التي تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن المختلفة.

التوت والفراولة

يحتوي التوت بأنواعه والفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز نمو الخلايا وإصلاح الأنسجة التالفة وزيادة الكولاجين الذي يعمل على زيادة كثافة العظام وتحسين صحتها.

سمك السلمون

يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3. والتي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة العظام ودعم تطور ونمو الأطفال بشكل سليم، فضلاً عن البروتين والبوتاسيوم وفيتامين B.