وصفات طبيعية تساعد في تسريع نمو الشعر.. سهلة وسريعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استخدام أقنعة الشعر بشكلٍ أسبوعي يساعد على ترطيب الشعر وتغذيته بعمق لاستعادة حيويته ومن ثم يسمح له بالنمو بشكلٍ أسرع، وفيما يأتي تعرفي معنا على أبرز 5 وصفات طبيعية يمكنها مساعدتك لاستعادة شعرك الطويل.

حمام الزيت

زيت الخروع معروف بتعزيز نمو الشعر، فهو غني بفيتامين "E"، حيث يساعد على تقوية الخصلات من خلال ترطيبها وتغذيتها، ولاستخدامه يتم خلطه مع زيت أخف آخر مثل زيت الزيتون أو زيت الأرغان.

وللاستفادة من هذه الوصفة، اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وضعي الخليط على فروة الرأس والخصلات بالكامل، ودلكيه بلطف لبضع دقائق واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو.

قناع البصل

هناك العديد من خبيرات التجميل اللاتي يؤكدنَّ فوائد استخدام البصل للعناية بالشعر، حيث يعزز البصل الدورة الدموية ويسمح لجذور الشعر لتحصل على تغذية أفضل والأكسجين ومن ثم يتجدد وينمو بشكل أفضل، كما أن البصل غني بالكبريت ويساعد الشعر على إنتاج المزيد من الكولاجين ومن ثم يصبح في حال أفضل.

وللاستفادة من جميع فوائده، قومي باستخراج الماء من البصل باستخدام الآلة المخصصة لذلك، ثم امزجي 3 ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وضعيه على الشعر كاملا مع التركيز على الجذور واتركيه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.

قناع حليب جوز الهند

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يشتهر حليب جوز الهند بخصائصه الوقائية، ويساعد على إصلاح الشعر التالف أو الهش، ويرطب الشعر الجاف ويعزز نموه، وللقيام بذلك، عليكِ ببساطة مزج 6 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند المركز مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وبعدها ضعي القناع على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الشطف، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الريحان الأساسي إلى الخليط؛ ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية الدقيقة في فروة الرأس.

قناع الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل كقناع مغذ للشعر، فهو ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس؛ ما يؤدي إلى تسريع نمو الشعر، ومن الأفضل استخدام الزنجبيل الطازج باستخراج عصيره، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الزنجبيل المجفف.

ولإعداد هذا القناع، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع، يمكن أن يكون الزنجبيل مهيجًا لفروة الرأس لذا من المستحسن مزجه مع زيت محايد، امزجي كل شيء جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة ثم طبقيه على فروة الرأس على مستوى الجذور، ودلكيه لبضع دقائق، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو.

قناع البيض

البيض غني بالبروتين، لذلك فهو مفيد للشعر ويسرع نموه، وللاستفادة من فوائده، امزجي بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي المزيج على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف، و اتركيه لمدة ثلاثين دقيقة واشطفيه.