قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

حلوى قدرة قادر من أشهر الحلويات الشرقية، وهي عبارة عن كيكة تتكون من 3 طبقات تحتوي على الكراميل والكريمة والكيك، كما أنها تقدم بكثرة في شهر رمضان الكريم،

حيث يشتهر بكثرة تقديم الحلويات اللذيذة بعد تناول وجبة الإفطار، ولكن بالرغم من طعمها وشكلها الشهي إلا أن اسمها يتسم بالغرابة، فما حكاية قدرة قادر؟

يرجع أصل حلوى قدرة قادر لدولة فلسطين، فهم من أكثر الشعوب لديهم مهارة في صناعة الحلويات، فهم يقدمون ألذ حلويات الشعوب العربية،

ولديهم طريقة فريدة من نوعها في تحضير قدرة القادر، فتتكون الطبقة الأولى من البيض واللبن والسكر والفانيليا، والثانية من بيض ودقيق ولبن وسكر وزيت والبيكنج بودر والكراميل.

ومع مرور الوقت تطورت حلوى قدرة قادر بإضافة النكهات مثل الشوكولاتة والفراولة والكريمة والقرفة على حسب كل صانع حلوى، فهي من الحلويات التي ترضي أذواق الجميع.

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ويرجع تسمية قدرة قادر بهذا الاسم بسبب أنها تتكون من 3 طبقات الكراميل والكيك والكريم كراميل،

حيث تختلط المكونات مع بعضها عندما تكون سائلة ولكن بعد إدخالها الفرن تكون كل طبقة منفصلة عن الأخرى بشكل شهي، تثير دهشة الجميع، ليقول أصبحت هكذا" بقدرة قادر "، والمقصود بها "بقدرة الله".

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قدرة قادر دون فرن