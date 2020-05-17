أطعمة تزيد حصوات الكلى مع الصيام تجنبها تمامًا

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن حصوات الكلى يزاد تكونها مع قلة شرب الماء في الصيف وفي شهر رمضان،

وخاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ، فتزيد الأملاح في الجسم بشكل عام نتيجة قلة شرب الماء .

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال برنامج انبوكس، على قناة صدى البلد، أن حصوات الكلى هي ترسبات صلبة تتراكم في الكلى نتيجة المعادن و الأملاح الحمضية فتتراكم وتسبب حصى الكلى وقد تكون مؤلمة بشكل كبير

وأشار إلى أن مريض الحصوات الكلوية الشديدة ينصحه الطبيب بعدم صيام رمضان لأنها تكون مؤلمة، وعلاجها يكون بالمحاليل وشرب السوائل بشكل كبير.

وأوصى الدكتور باهر السعيد بعدة نصائح للحفاظ على صحة الكلى ، منها تنظيم شرب الماء من بعد الإفطار وحتى السحور،

كذلك تجنب تناول بعض الأطعمة التي تزيد حصوات الكلى منها ملح الطعام لأنه يزيد مستوى الصوديوم في الجسم وبالتالي تراكم الكالسيوم في البول فتتكون الحصوات .

Advertisements

كما أكد أن البروتين الحيواني " اللحم الأحمر" تزيد الأملاح بالجسم ، ويفضل تقليل البروتين الحيواني خاصة لكل من يعاني من حصوات الكلى ،

وأوضح ايضا ان الشيكولاتة و القهوة و البنجر والطماطم والجوز والبطاطا الحلوة والشاي، تزيد الحصوات .

قد يهمك ايضا:

تعرف على أهم 5 اختبارات لتشخيص حصوات الكلى

طريقة إعداد سلطة الدجاج مع الفواكة لمرضى الكلى والسكري