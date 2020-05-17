المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالى إلى 6798

الرباط - لايف ستايل
أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6798، وأمس أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6741 حالة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في الموجز الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، ليصبح عدد الوفيات 192 حالة.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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