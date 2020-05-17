تسجيل 3 وفيات جديدة في إسرائيل بسبب كورونا لترتفع الحصيلة إلى 271

أعلنت وزارة الصحة فى إسرائيل اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 271، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، وأمس، أعلنت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 16608، بينهم 59 بحالة خطيرة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 268، وقال متحدث باسم الصحة الإسرائيلية، في بيان إنه "من مجمل الإصابات، هناك 41 حالة وصفت بالمتوسطة، و59 خطيرة، و49 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف أن 12820 شخصًا تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليًا عددهم 3519.

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