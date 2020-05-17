أسباب تزايد الإصابة بالجلطات في الصيف

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن الصيف موسم تزايد في عدد الحالات المصابة بـ الجلطات القلبية أو الدماغية أو أي أنواع أخرى من الجلطات الدموية بالجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على الجسم كله وخاصة مرضى القلب.

وأوضح جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" أنه عند ارتفاع درجات الحرارة، يبدأ الجسم في محاولات الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية 37 درجة، فيقوم بعملية التخلص من الماء الزائد أي العرق لتلطيف الجسم.

مريض القلب قد يتعرض لهبوط حاد في الصيف بسبب عدم شرب السوائل، فيفقد الجسم الماء عن طريق العرق، مما يفقد الجسم سوائله بسهولة وسرعة فينخفض ضغط الدم.

كما أشار الدكتور جمال شعبان إلى أن أشعة الشمس المباشرة في الصيف تسبب احتباس حراري بالجسم خاصة لمرضى القلب، وقد تسبب تلف في القلب والمخ أيضا، وهي المعروفة باسم ضربة الشمس.

ونصح عميد معهد القلب السابق، بعدم الخروج في الصيف في وقت ذروة الشمس، أما الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس غير ضارة هي الصباح الباكر، وفترة ما بعد العصر.

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