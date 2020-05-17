طريقة عمل الكعك بوصفة سالي فؤاد

القاهره-لايف ستايل نشرت الشيف سالي فؤاد طريقة عمل الكحك بمكونات سهلة وسريعة ، على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتقدم للنساء اللاتي يفضلن إعداد الكحك في البيت، أفضل وصفة للحصول على كحك ناعم مثل الجاهز تمامًا. مكونات الكحك البيتي : ربع كيلو سمنة بلدي ( 250 جم ) اي كوبين و ربع 400 جم دقيق 80 جم نشا رشة ملح 1 ملعقة كبيرة ريحة كحك 2 ملعقة كبيرة سمسم 1 ملعقة صغيرة خميرة 1 ملعقة صغيرة سكر 4 ملعقة كبيرة ماء فاتر Advertisements للزينة: سكر بودرة منخول طريقة عمل الكحك البيتي : ضيفي الدقيق مع السمسم والنشا وريحة الكحك واسكبي عليها السمن ساخنة وقلبيهم جيدا بشرط ان تكون السمنة شبه مغلية في وعاء صغير اخلطي الخميرة مع السكر ورشة ملح واتركيها قليلا حتى استكمال العجين ضيفي خليط الخميرة على العجين وقلبيها جيدا ابدأي في تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة واستخدمي القوالب الخاصة بالكحك لتشكيلها سخني الفرن على درجة حرارة 200 ادخلي الكحك حتى يصبح لونه ذهبيا . قد يهمك ايضا: ميريام فارس تستغل الحجر الصحي بالرقص وتحضير كحك العيد تعرفي علي طريقة واعداد كحك العيد لمرضى السكري

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