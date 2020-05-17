ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 230698، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا بلغ 27563، والمتعافين من هذا الفيروس 146446 .

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