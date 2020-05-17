فرنسا تسجل إجمالي 179630 حالة إصابة بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 179630، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532، بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصا.

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