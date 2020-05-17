السودان تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 325 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 6 حالات وفاة،ليرتفع العدد إلى 2289 حالة منذ بداية الجائحة

متضمنة 97حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 17 حالة ، مبينة أن 280 من الحالات الموجبة سجلت بولاية الخرطوم. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" أطباء سويديون يلحظون علاقة بين السمنة ومرض "كوفيد 19"

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