ماليزيا تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ماليزيا اليوم 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894. وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 113. قد يهمك أيضا : Advertisements ألمانيا تسجل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا سنغافورة ترصد 465 إصابة جديدة بكورونا

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