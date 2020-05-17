صحة ورشاقة

ماليزيا تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت ماليزيا اليوم 22 إصابة جديدة بفيروس المستجد مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 113.

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