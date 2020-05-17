208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

سجّلت الفلبين 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات. وأفادت وزارة الصحة الفلبينية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 12513 معظمها في العاصمة مانيلا في حين وصل عدد الوفيات إلى 824، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2635. قد يهمك أيضا : Advertisements ألمانيا تسجل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا الفلبين تتجاوز 12 ألف إصابة بفيروس كورونا

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