روسيا تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2631 والإصابات إلى 281752 حالة

أعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 2631 حالة وفاة بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارىء الروسي في بيان له إن السلطات الصحية سجلت 9707 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 281752 إصابة. وأضاف أن 4207 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 67373 حالة. Advertisements قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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