جين وراثى وراء التحيز الجنسى فى أمراض اضطرابات المناعة الذاتية وانفصام الشخصية

كشفت دراسة جديدة عن سبب احتمالية إصابة النساء بأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة ومتلازمة سجوجرن وكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بالفصام، حيث تبيندور الجين C4 في عوامل الخطر القائمة على الجنس لاضطرابات المناعة الذاتية والاضطرابات النفسية.

المناعه

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية تظهر بعض الأمراض انحيازًا جنسيًا واضحًا ، وتحدث في كثير من الأحيان ، وتضرب بقوة أو تثير أعراضًا مختلفة لدى الرجال أو النساء، على سبيل المثال ، تؤثر أمراض المناعة الذاتية الذئبة ومتلازمة سجوجرن على النساء أكثر من الرجال تسع مرات ، بينما يصيب مرض الفصام عددًا أكبر من الرجال ويميل إلى التسبب في أعراض أكثر خطورة لدى الرجال عنه لدى النساء.

وبالمثل تشير التقارير المبكرة إلى أنه على الرغم من معدلات الإصابة المماثلة، فإن الرجال يموتون بسبب فيروس كورونا أكثر من النساء، كما حدث خلال تفشي الأمراض السابقة ذات الصلة بالسارس وسرطان الثدي.

وقدم العلماء في معهد بلافاتنيك في كلية الطب بجامعة هارفارد وفي المعهد الواسع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد تفسيرًا جينيًا واضحًا وراء التحيز الجنسي الذي لوحظ في بعض هذه الأمراض.

تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن وفرة أكبر من البروتين المرتبط بالمناعة لدى الرجال تحمي من الاصابه بالذئبة ولكنها تزيد من قابلية الإصابة بالفصام.

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بغض النظر عن الجنس ، يشكل الاختلاف الطبيعي في عدد ونوع جينات C4 الموجودة في الحمض النووي للأشخاص أكبر عامل خطر وراثي شائع لتطوير هذه الأمراض الثلاثة، كان الأشخاص الذين لديهم أكبر عدد من جينات C4 أقل عرضة للإصابة بالذئبة سبع مرات ، وهي حالة مناعية ذاتية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى مهددة للحياة ، وأقل احتمالية لتطوير متلازمة سجوجرن الأولية بـ 16 مرة ، ومتلازمة المناعة الذاتية النظامية التي تتميز بجفاف العين و جفاف الفم ، من أولئك الذين لديهم أقل جينات ، على العكس من ذلك ، كان أولئك الذين لديهم أكثر جينات C4 أكثر عرضة للإصابة بمرض الفصام العصبي النفسي 1.6 مرة.

حتى في الأشخاص الذين لديهم ملفات تعريف جينية مكملة مماثلة ، تنتج الجينات بروتينًا في الرجال أكثر من النساء ، مما يزيد من قابلية الإصابة بالمرض والحماية.

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