Nadia Nor Chams تقدم لنا هذا الطبق الرائع من الحلويات المنزلية الشهية بجوز الهند يكفي لـ: 8 أشخاص المقادير - سميد ناعم : 3 اكواب - جوز الهند : كوب - الزيت : كوب - سكر : كوب - البيض : 2 حبة - لبن : 3 ملاعق كبيرة (90 غم) Advertisements - بيكنج بودر : ملعقة كبيرة - الفانيليا : ملعقة صغيرة طريقة التحضير 1. تخلط كل المكونات ليتجانس الخليط. 2. نشكل كرات تغمس في كوب جوز الهند وتوضع في صينية مدهونة بالزيت دون الضغط على الحبة من فوق. 3. ثم تدخل الفرن ساخن حتى تتحمر متل الصورة . قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك السميد بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل غريبة بالسميد وجوز الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.