طريقة عمل بيتزا التوست لتناولها على السحور

القاهرة – لايف ستايل وقت الطهي: 30 دقيقة يكفي ل: 4 أشخاص المقادير - خبز التوست : 10 قطع - الزبدة : رشّة (مذابة لدهن صينية الفرن) - الكاتشاب : نصف كوب - الفطر : نصف كوب (مقطع) - الفلفل الملوّن : نصف كوب (مقطع) - النقانق : نصف كوب (هوت دوغ / مقطع) Advertisements - زيتون أسود : ربع كوب - جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور) طريقة التحضير قطعي أطراف خبز التوست، ثم شكلي منه دوائر. ادهني صينية الفرن برذاذ الزبدة، وضعي دوائر خبز التوست. ادهني دوائر خبز التوست بالكاتشاب، وأضيفي الفطر، والفلفل الحلو الملون، والهوت دوغ، والزيتون الأسود، وجبنة الموزاريلا. أدخلي الصينية للفرن مدة 10 دقيقة على درجة حرارة 180. قدميها ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج فيليه بالفطر والبصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الأجبان بالفطر والببروني

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