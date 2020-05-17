روسيا تحتل المرتبة الـ 11 من حيث الثروات التي تحوزها النساء

موسكو - لايف ستايل
في دراسة نشرتها BCG (مجموعة بوسطن الاستشارية)، احتلت روسيا المرتبة الـ 11 بين الدول الأوروبية من حيث الثروات التي تحوزها النساء، ومعدلات نمو رأس المال لديهم.
وتقدر هذه الثروات في روسيا بـ 320 مليار دولار أمريكي (تقدر ثروات النساء في أوروبا الشرقية مجتمعة بـحوالي 800 مليار دولار). كما تجاوز معدل نمو رأس المال لدى النساء في روسيا المعدلات العالمية ليبلغ 8.9% في الفترة ما بين 2016- 2019 (يبلغ متوسط معدل النمو العالمي لهذه الفترة 6.1%).
وتصدرت بريطانيا المركز الأول بين دول أوروبا (2.8 تريليون دولار) ، والثاني ألمانيا (2.4 تريليون) ، والثالث فرنسا (2.1 تريليون دولار). وتليهم إيطاليا (1.6 تريليون) وهولندا (948 مليار) وسويسرا (868 مليار) وإسبانيا (793 مليار) وبلجيكا (516 مليار) والسويد (492 مليار) والدنمارك (345 مليار) ثم روسيا (320 مليار).
كما تشير الدراسة إلى أن روسيا تتقدم على بقية الدول في نسبة النساء اللاتي تتحكمن في أكثر من 100 مليون دولار، حيث تبلغ هذه النسبة 40%. وللمقارنة، فإن هذه النسبة في أوروبا الغربية تبلغ 16%، وفي الشرق الأوسط تبلغ 28%، وفقا للدراسة.
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