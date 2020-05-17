مراحل الزواج في زمن "كورونا" من التعارف على "فيسبوك" لاختيار الأثاث أونلاين

فرض فيروس كورونا المستجد العزل المنزلي على العالم والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإغلاق أماكن التجمعات للحد من انتشار الفيروس، وإجبار معظم الشركات والمؤسسات على العمل من المنزل، للوقاية من الفيروس، وغيرها من الإجراءات الوقائية التى غيرت بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التى اعتاد عليها الشعب المصرى، مثل إلغاء الإفطار الجماعى وموائد الرحمن فى شهر رمضان وإلغاء حفلات الزفاف، وغيرها من العادات والتقاليد، مما يجعلنا نتخيل مراحل عقد الزواج فى زمن كورونا مع استمرار فترة التباعد الاجتماعى.

- طلب الزواج "أونلاين"

يمكن أن يتحول طلب الزواج من العروس "أونلاين"، خلال الفترة القادمة، حيث قد يلجأ أهل العريس للتحدث مع أسرة العروس من خلال إجراء مكالمة فيديو بدلاً من الجلوس معهم وجهاً لوجه، للتحدث فى مراسم الزواج، وذلك للالتزام بقرار التباعد الاجتماعى، أو ذهاب أهل العريس مرتدين أقنعة وجه وكذلك أهل العروس للوقاية من الفيروس.

- التعرف على العريس من "فيس بوك"

يمكن أن يتحول البحث عن أحوال العريس وسيرة عائلته من سؤال الجيران وزملائه بالعمل، إلى البحث من خلال أكونت "العريس" على موقع "الفيس بوك"، والذى يظهر بعض الأشياء التى قد يخفيها أو لا يعلمها أحد، فضلاً عن التعارف من الأساس من خلال فيس بوك لأن الأنشطة الاجتماعية التى كان يمكن للعروسين التعارف من خلالها انتهت.

- حفل الخطوبة وزواج "أونلاين"

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انتشرت خلال هذه الفترة حفلات خطوبة والزواج "أونلاين" من خلال إجراء مكالمة فيديو مع أهل العروس والعريس والاكتفاء بحضور والدى وأشقاء العروسين، فى حفل الخطوبة، التى يتم بثها "أونلاين"، منعاً للتزاحم وللالتزام بالعزل المنزلى.

- شراء قطع الأثاث وأجهزة المنزل"أونلاين"

يمكن للعروس خلال هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أن تكتفى باختيار وشراء قطع الأثاث من مواقع الإنترنت المختلفة، بدلاً من التسوق بالمحلات التجارية لاختيار قطع الأثاث وشرائها.

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