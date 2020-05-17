طفلة تبتكر "ستارة آمنة" لعناق أقاربها بدون لمس وفي حماية كاملة

إذا كان فيروس كورونا، من أسوأ الأزمات التى مرت على البشر، ولكنه أيضا لدى الكثيرين أخرج ما بداخلهم من إبداعات ومهارات، قد لا يكونون عرفوا بها من قبل، فقد أجبرنا فيروس كورونا، على التفكير والتحايل والخروج عن المألوف فى سبيل استمرار حياتنا، مع الحفاظ على أنفسنا وحماية من حولنا من فيروس كورونا.

ولحماية أحبائنا من COVID-19، خاصة أولئك الذين هم دائما عرض للخطر، فنحن مضطرون إلى الابتعاد عنهم، هذا يعني أننا لا نستطيع حتى زيارتهم لدقيقة وجيزة ويجب علينا الامتناع عن العناق والقبلات، ومع ذلك، نعلم جميعًا أنه لا يوجد شيء أفضل من حضن الأجداد لأحفادهم، لذلك ابتكرت فتاة ذكية من كاليفورنيا "الستارة الآمنة"

أحد الفيديوهات انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لفتاة تحتضن سيدة ورجل، بدون لمس وفى حماية كاملة وضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا فى حالة ما إذا كان أحدهم مصابا، حيث قامت الفتاة "بيج" البالغة من العمر 10 سنوات بعمل ستارة آمنة ذات أكمام تسمح لشخصين باحتضان بعضهم البعض، فى وجود فاصل آمن.

وبهذا الاختراع البسيط والبدائى، تمكنت بيج وأفراد العائلة الآخرين من احتضان بعضهم البعض دون تهديد من فيروس كورونا.

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وتقول المرأة التى نشرت الفيديو عبر حسابها على "فيس بوك"، إن بيج، شاهدت فيديو لشخص صنع هذا النوع من "البطانية" ليعانق عائلته، فقامت وضعت قائمة، وصممتها بحيث يمكنها أن تعانق جدها وجدتها، هذه الفتاة مذهلة للغاية وكنا سعداء للغاية لأننا استطعنا احتضانها.

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