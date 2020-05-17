11 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

الخليج 365 - أديس أباباالأحد 2020/5/17 04:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 4225 شخصاً خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لـ5 رجال و6 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما، بينهم 7 حالات لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و3 حالات بسبب المخالطة.
وأضافت أن الإصابات تتوزع في مختلف مناطق البلاد، حيث يوجد منها 6 حالات في إقليم الصومال و4 بمدينة أديس أبابا، وحالة واحدة بإقليم أمهرة شمال البلاد.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 113، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 5.
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