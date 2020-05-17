ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 911

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 911 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأحد، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة"، وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 247.
وفرض لبنان منذ مساء الاأربعاء الماضي إغلاقا كاملا لمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
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